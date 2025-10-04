Женщина, упавшая при подъеме на вулкан на Камчатке, скончалась от полученных травм

Пострадавшая участница туристической группы, упавшая во время восхождения на Вилючинский вулкан на Камчатке, скончалась. Таким образом, это уже вторая смерть. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС по Камчатскому краю.
«Во время спуска с места происшествия пострадавшая на Вилючинском вулкане женщина скончалась от полученных травм. Несколькими часами ранее мы сообщали, что погиб мужчина, который сорвался вместе с женщиной», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале министерства.
На данный момент сотрудники МЧС спускают вниз третью участницу тургруппы. Ее транспортируют на высоту 1,5 тысяч метров, где уже ожидают медики Центра медицины катастроф. По предварительным данным, она не пострадала.
Ранее стало известно, что три участника группы сорвались во время подъема на Вилючинский вулкан. Выяснилось, что у них не было необходимого снаряжения для подъема на вершину. Они также не регистрировались в МЧС России. Кроме того, у группы не было с собой сотовой связи на случай происшествия.
Для их поисков была развернута масштабная спасательная операция с задействованием вертолета Ми-8 и наземных групп. Она проходит в сложных погодных условиях. Подробнее о произошедшем на Вилючинском вулкане и о состоянии туристов на данный момент — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.