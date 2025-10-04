ВСУ атаковали пять российских регионов

МО РФ: силы ПВО уничтожили 17 беспилотников ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Больше всего БПЛА сбито в Белгородской области
Больше всего БПЛА сбито в Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В период с 13:00 до 17:00 по московскому времени силы ПВО уничтожили 17 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В период с 13.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотников», — говорится в сообщении telegram-канала Минобороны РФ. Там добавили, что основная часть воздушных целей — 12 БПЛА — была нейтрализована над территорией Белгородской области.

Над Курской областью удалось сбить два беспилотника, а над Брянской и Орловской областями — по одному. Еще один БПЛА был уничтожен в небе над Тульской областью.

