В Роспотребнадзоре потребовали от Турции объяснений из-за вспышки вируса Коксаки

Роспотребнадзор потребовал от Министерства здравоохранения Турции официальных разъяснений по факту вспышки вируса Коксаки среди российских туристов в отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде. Как сообщили в пресс-службе ведомства, соответствующий запрос был направлен турецкой стороне после появления в СМИ сообщений о случаях заражения этим вирусом среди отдыхающих из России.
«В Роспотребнадзоре взяли на контроль информацию о вспышке энтеровирусной инфекции в турецком отеле», — пишет Роспотребнадзор в официальном telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что запрос турецкому Минздраву сделан в рамках меморандума о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями и охраны здоровья туристов.
Кроме того, Роспотребнадзор обратился по каналам, предусмотренным Международными медико-санитарными правилами ВОЗ, к турецким коллегам за дополнительной информацией о ситуации в отеле. Запросы о предоставлении актуальных сведений направлены также в Ассоциацию туроператоров России (АТОР) и в редакции российских СМИ, опубликовавших информацию о вспышке заболевания.
Вирус Коксаки — это острое инфекционное заболевание, которое может вызывать лихорадку, сыпь и другие симптомы. Вспышки вируса в курортных регионах Турции ранее уже фиксировались среди иностранных туристов. Как писал RT со ссылкой на слова вирусолога Георгия Викулова, это заболевание хорошо изучено российскими специалистами. Чаще всего вирус проходит в легкой форме, однако следует соблюдать гигиенические нормы, поскольку вакцина от него отсутствует.
