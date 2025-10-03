Никита Михалков признался, что снял бы фильм в Челябинской области

Актер, режиссер, сценарист и продюсер Никита Михалков провел творческую встречу «Разговор о смыслах» в Южно-Уральском государственном университете Челябинска. Особое внимание он уделил красоте природы Южного Урала, подчеркнув, что если бы он познакомился с этим регионом раньше, то часть фильма «Сибирский цирюльник» снял бы именно здесь, сообщает telegram-канал «ПУЛ №74».
В мероприятии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона в приветственном слове подчеркнул значимость вклада Никиты Михалкова в развитие отечественного кинематографа и его роль в формировании общественного диалога.
«Мы живем действительно в рубежное время, когда все мы задаем большое количество вопросов, и очень важно получать на них ответы, понимать и знать, откуда мы, куда мы идем, почему мы обязательно победим. И именно такие люди, как Никита Сергеевич, помогают нам находить ответы на такие вопросы», — заявил Алексей Текслер.
Губернатор выразил благодарность режиссеру за внимание к региону и стремление к открытому диалогу. Он напомнил, что подобная встреча уже проходила год назад и положила начало хорошей традиции. В мероприятии также приняли участие депутаты Госдумы Александр Бабаков и Яна Лантратова, а также студенты, преподаватели, ветераны СВО и общественные деятели.
В ходе встречи Никита Михалков поделился личными воспоминаниями, рассказал о семье, процессе создания фильмов и ответил на вопросы гостей. По словам режиссера, вопросы участников были глубокими и актуальными для современного общества. Михалков отметил, что приехал в Челябинскую область не для того, чтобы учить, а чтобы поделиться опытом, подчеркнув ценность подобных диалогов для понимания времени и людей.
Отдельным событием встречи стала церемония обмена подарками между Михалковым и ветеранами СВО. Режиссер вручил бойцам освященные шевроны программы «Бесогон», а в ответ получил шевроны с изображением княгини Ольги и златоустовский черный нож, символизирующий доблесть жителей Урала. Алексей Текслер резюмировал, что такие встречи могут стать доброй традицией региона, и пообещал приложить усилия для их продолжения.
