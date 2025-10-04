Протестующие в Тбилиси избили журналистов

Съемочная группа грузинского телеканала «Имеди» подверглась нападению во время освещения акции протеста в центре Тбилиси. Инцидент произошел возле президентского дворца Орбелиани.
«Пострадали журналист и оператор. Также протестующие повредили технику телеканала», — сказано в сообщении телеканала. Все произошло возле президентского дворца.
Ранее стало известно, что участники акции протеста прорвали металлические ограждения и проникли на территорию резиденции президента Грузии. Силовые подразделения применили в отношении протестующих перцовый спрей. По словам члена оппозиционной партии «Единое нацдвижение» Муртаза Зоделава, протестующие собираются «забрать ключи» от президентского дворца. МВД Грузии признало митинг незаконным. Против протестующих применили слезоточивый газ и водометы.
В субботу, 4 октября 2025 года, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки открылись сразу в 64 муниципалитетах и районах страны. Оппозиционные силы неоднократно высказывали намерение провести в Тбилиси «мирную революцию» в день выборов. В то же время мэр грузинской столицы и руководитель правящей партии Каха Каладзе заверил, что вероятность государственного переворота исключена. Что известно о ходе голосования в органы местного самоуправления, какие партии участвуют и что говорит оппозиция — читайте в материале URA.RU.
