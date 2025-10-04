В США задержали звезду «Форсажа»

Американский актер Тайриз Гибсон, известный по роли в киносаге «Форсаж», был задержан полицией Лос-Анджелеса по подозрению в жестоком обращении с животными. Основанием для задержания стало нападение собак Гибсона на домашнего питомца его соседа, произошедшее в сентябре. Об этом сообщает издание New York Post (NYT).
Согласно информации газеты, 18 сентября с участка, принадлежащего Гибсону, сбежали четыре собаки породы кане-корсо. Сообщается, что животные напали на пятилетнего коккер-спаниеля по кличке Генри, в результате чего животное погибло. Как сообщили в полиции, данный инцидент стал уже шестым случаем побега собак актера за последнюю неделю.
«Там был маленький комочек шерсти, он был такой маленький, беленький. В темноте я почти не мог в это поверить. Это было ужасно», — рассказал хозяин убитого пса Харрисон Паркер. Его слова приводит NYT.
Как пишет газета, Гибсон завел собак с целью обеспечить безопасность своей семьи из-за периодических появлений сталкеров возле его дома. После произошедшей трагедии актер незамедлительно занялся поиском новых владельцев для своих питомцев. Несмотря на то что в момент нападения Гибсон отсутствовал дома, полиция установила, что он неоднократно получал предписания о необходимости держать собак на привязи. Однако актер проигнорировал требования властей и не передал животных в приют. Известно, что артист самостоятельно явился в тюрьму округа Фултон, после чего был освобожден под залог в размере 20 тысяч долларов.
