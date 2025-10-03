03 октября 2025

Екатеринбуржцам вернули электричество после катастрофы на электросетях

На Уралмаше и Эльмаше в Екатеринбурге вновь появилось электричество
Жители Екатеринбурга сидели без света более восьми часов
Жители Екатеринбурга сидели без света более восьми часов Фото:

Электричество вернулось в микрорайоны Уралмаш и Эльмаш в Екатеринбурге спустя более восьми часов. Части города погрузились в блэкаут после аварии на энергосетях днем 4 октября. Об этом корреспонденту URA.RU заявили в «Россети Урал».

«Энергообъект поставлен под напряжение. Выездные бригады энергокомпании осуществляют необходимые переключения для поэтапного полного восстановления», — рассказали в компании.

Крупная авария произошла около полудня 4 октября. Произошло повреждение линии электропередачи 110 киловольт. Из-за этого перестали работать ТРЦ Veer Mall и ближайшие магазины, а также некоторые жители не смогли покинуть свои дома.

