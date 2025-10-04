Франция испытывает серьезные затруднения при переброске военных и военной техники к восточным рубежам НАТО из-за сложной европейской бюрократии. Об этом сообщает издание Defense News (DN) со ссылкой на слова генерала Фабриса Феола.
«Франция продолжает сталкиваться с бюрократическими препятствиями, которые могут замедлить переброску войск и танков в регион», — сказано в материале. Он опубликован на сайте DN.
В материале отмечается, что согласование пересечения военными конвоями территории соседних стран в настоящее время занимает несколько недель, что значительно превышает предусмотренный Евросоюзом пятидневный срок. Генерал подчеркнул необходимость более тщательного планирования европейской наземной транспортной инфраструктуры, чтобы восстановить уровень готовности, существовавший в период холодной войны.
Ранее стало известно, что французские вооруженные силы активно наращивают ударный потенциал и ускоряют процессы внедрения роботизированных систем с целью обеспечить готовность к немедленному участию в боевых действиях, включая возможность вступления в бой в ближайшее время. Об этом сообщил начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шиль. По его словам, приоритетной задачей является достижение полной оперативной готовности армии. Кроме того, генерал подчеркнул важность развития возможностей для проведения операций на значительную глубину, передает 360.ru.
