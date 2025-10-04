Врач назвал признаки сердечного приступа

Кардиолог Азизхон Аскаров перечислил ранние признаки сердечного приступа и напомнил о важности своевременного обращения за медицинской помощью. По словам специалиста, любые боли в области сердца следует рассматривать как возможный сигнал о проблемах с сердцем, пока не доказано обратное.
«При проблемах с сердцем могут проявляться повышенное сердцебиение, кашель (преимущественно сухой или покашливания), отеки в области ног и лодыжек. Человек может испытывать головокружения и даже падать в обмороки.», — отметил Аскаров в разговоре с aif.ru.
Врач подчеркнул, что к настораживающим симптомам также относятся жгучая или сжимающая боль за грудиной, которая может отдавать в руку, челюсть, плечо или под лопатку, а также ощущение нехватки воздуха и внезапная слабость. Медики объясняют, что одышка развивается из-за застоя крови в легких, так как нарушается насосная функция сердца. Отеки при сердечной недостаточности обычно плотные, холодные и симметричные, что отличает их от других видов отеков. Слабость и быстрая утомляемость связаны с дефицитом кислорода в мышцах из-за снижения эффективности работы сердца.
Специалист советует не игнорировать даже слабо выраженные симптомы. По его словам, ранняя диагностика и обращение к врачу существенно повышают шансы на успешное лечение и предотвращение тяжелых осложнений.
