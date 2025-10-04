04 октября 2025

Пермские спортсмены покорили трамплины в Сочи. Видео

Пермский летающий лыжник Евгений Климов стал чемпионом России
© Служба новостей «URA.RU»
Чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина проходит на Олимпийском комплексе трамплинов «Сириус»
Чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина проходит на Олимпийском комплексе трамплинов «Сириус»

Спортсмены из Пермского края завоевали четыре медали на Чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина в Сочи, включая «золото» и «серебро» Евгения Климова и две бронзовые награды Ксении Каблуковой. Об этом сообщает региональное министерство физической культуры и спорта. 

«На олимпийском комплексе „Сириус“ пермские спортсмены показали выдающиеся результаты. Евгений Климов стал чемпионом России на большом трамплине К-125 и взял „серебро“ на нормальном трамплине К-95. Ксения Каблукова завоевала бронзовые медали как на большом трамплине К-125, так и на нормальном трамплине К-95», — говорится в сообщении министерства на странице во «ВКонтакте».

В воскресенье, 5 октября, чемпионат России продолжится командными стартами, где ожидается острая борьба между сборными Свердловской области, Нижегородской области и Сахалина. Состязания по прыжкам с трамплина и по лыжному двоеборью проходят в Сочи с 26 сентября по 5 октября и завершают летний спортивный сезон в рамках госпрограммы «Спорт России».

