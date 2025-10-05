Спасена единственная выжившая: новые подробности о происшествии на Вилючинском вулкане

Застрявшие на вершинах альпинисты, нарушившие технику безопасности, должны будут компенсировать стоимость спасательной операции. С этой инициативой выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
По словам Солодова, финансовая ответственность может сподвигнуть людей не подниматься на вершины после закрытия сезона. Он выразил надежду, что это происшествие будет уроком для туристов.
Спустя ночь проведения спасательной операции последнюю и единственную выжившую альпинистку спустили с вулкана. Она получила переохлаждение и не смогла двигаться самостоятельно. Новые подробности о происшествии на Вилючинском вулкане — в материале URA.RU.
Что произошло на Вилючинском вулкане
На высоте более 1500 метров на Вилючинском вулкане группа из трех незарегистрированных в МЧС альпинистов сорвалась вниз. Они получили травмы рук, но смогли самостоятельно вызвать помощь.
Также позже появилась информация, что у группы не было необходимого снаряжения для подъема. Помимо этого, также отсутствовала сотовая связь на случай происшествия.
Для спасения альпинистов была инициирована спасательная операция, которая продолжалась всю ночь. В ней было задействовано более 40 человек, среди них сотрудники ГУ МЧС России, КГКУ «ЦОД», сотрудники центра МЧС России, медики и волонтеры.
Женщина скончалась от полученных травм
Одна из сорвавшихся альпинистов скончалась от полученных травм. Об этом сообщали в telegram-канале ГУ МЧС по Камчатскому краю. Отмечается, что это уже вторая смерть из группы туристов. Ранее поступала информация о смерти мужчины.
Спасена единственная выжившая
Позже спасатели сообщили о завершении спасательной операции. По информации ГУ МЧС России, выжившую туристку спустили к подножью Вилючинского вулкана.
Отмечается, что она не получила никаких травм. Было диагностировано обморожение, из-за которого женщина не могла передвигаться самостоятельно. С вершины ее спускали на носилках и позже женщина была госпитализирована. Отмечается, что она оказалась единственной выжившей из всей группы туристов.
Предложение компенсировать расходы на спасателей
Губернатор Солодов призвал ввести нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности при подъеме. Глава региона поручил подготовить законодательную инициативу и внести ее в Госдуму.
«Основная причина произошедшего уже понятна — это грубое нарушение правил восхождения. Считаю, что назрела необходимость введения в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами — после ее проведения», — написал губернатор в telegram-канале.
Также Солодов выразил надежду, что эта ситуация послужит уроком для туристов, кто захочет «острых ощущений». И понадеялся, что здравый смысл и финансовая ответственность будут оберегать от риска для здоровья и жизни.
