На Камчатке продолжается спасение единственной выжившей туристки с вулкана

Спасатели продолжают спуск с Вилючинского вулкана на Камчатке единственной выжившей из группы туристов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС России.
«На Камчатке спасают выжившую туристку», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале МЧС России.
Отмечается, что во время подъема на вулкан женщина не пострадала. Однако ее спуск на высоту 1,5 тысячи метров осложняется погодными условиями. В частности, сотрудникам МЧС приходится преодолевать крутой и обледеневший склон. После того, как спасательная операция будет завершена, участницу тургруппы передадут медикам Центра медицины катастроф.
Ранее стало известно, что три участника группы сорвались во время подъема на Вилючинский вулкан. Выяснилось, что у них не было необходимого снаряжения для подъема на вершину. Они также не регистрировались в МЧС России. Кроме того, у группы не было с собой сотовой связи на случай происшествия.
Для их поисков была развернута масштабная спасательная операция с задействованием вертолета Ми-8 и наземных групп. Она проходит в сложных погодных условиях. Позже стало известно, что два из трех члена туристической группы погибли от полученных травм. Подробнее о произошедшем на Вилючинском вулкане и о состоянии туристов на данный момент — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.