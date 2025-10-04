В Челябинск прибыли фигуры четырех архангелов, которые держат мироздание

В Челябинск доставлены четыре скульптуры архангелов для монумента «Собор Архистратига Михаила», поддерживающих сферу, символизирующую устройство мироздания. Об этом сообщают в Кафедральном Соборе Рождества Христова.
«Бронзовые скульптуры были отлиты в Нижнем Новгороде. Автором художественного замысла выступает скульптор Алексей Щитов. Концепция памятника предусматривает размещение семи Архангелов на пилонах, поддерживающих сферу, символизирующую устройство мироздания. На вершине сферы будет установлен Архистратиг Михаил, который, по замыслу художника, словно нисходит с небес», — отмечает telegram-канал Собора.
Протоиерей Иоанн Герасимов и иеромонах Артемий (Ступников) провели обряд освящения всех семи бронзовых фигур, которые войдут в архитектурную композицию будущего памятника. По словам скульптора, центральная фигура — Архангел Михаил — полностью готова, однако прибудет в Челябинск позднее, после завершения процесса золочения бронзового шара, являющегося основанием композиции.
Одна из скульптур — Архангел Иегудиил — уже установлена. Официальная церемония открытия монумента «Собор Архистратига Михаила» состоится 21 ноября, в день празднования памяти Архистратига Михаила. Новый памятник станет значимым духовным символом для жителей Челябинска.
