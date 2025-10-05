Опытный гид сорвался с Вилючинского вулкана, унеся с собой жизнь молодой девушки

60-летний гид — член Федерации альпинизма России и член Камчатской Федерации альпинизма и скалолазанья
С Вилючинского вулкана сорвался опытный альпинист Виктор Вавиленок. Об этом сообщили в новостных telegram-каналах.

«Погибший при восхождении на вулкан на Камчатке, по данным SHOT, — опытный альпинист Виктор Вавиленок. Он сорвался „в двойке“ вместе с другой туристкой», — указано в посте канала Shot.

Отмечается, что 60-летний Вавиленок — член Федерации альпинизма России и член Камчатской Федерации альпинизма и скалолазания. Он повел туристок 27 и 34 лет как гид, несмотря на то, что маршрут на вулкан был закрыт с 1 июля 2025 года по причине частых камнепадов.

Ранее поступала информация о том, что трое незарегистрированных туристов сорвались с Вилючинского вулкана и получили повреждения. Вавиленок и 27-летняя девушка погибли от полученных травм. После проведения спасательной операции 5 октября была спасена единственная выжившая 34-летняя женщина. Она не могла передвигаться из-за переохлаждения.

