Опытный гид сорвался с Вилючинского вулкана, унеся с собой жизнь молодой девушки

С Вилючинского вулкана сорвался опытный альпинист Виктор Вавиленок. Об этом сообщили в новостных telegram-каналах.
«Погибший при восхождении на вулкан на Камчатке, по данным SHOT, — опытный альпинист Виктор Вавиленок. Он сорвался „в двойке“ вместе с другой туристкой», — указано в посте канала Shot.
Отмечается, что 60-летний Вавиленок — член Федерации альпинизма России и член Камчатской Федерации альпинизма и скалолазания. Он повел туристок 27 и 34 лет как гид, несмотря на то, что маршрут на вулкан был закрыт с 1 июля 2025 года по причине частых камнепадов.
Ранее поступала информация о том, что трое незарегистрированных туристов сорвались с Вилючинского вулкана и получили повреждения. Вавиленок и 27-летняя девушка погибли от полученных травм. После проведения спасательной операции 5 октября была спасена единственная выжившая 34-летняя женщина. Она не могла передвигаться из-за переохлаждения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.