Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина превысила 125 тысяч долларов
Биткоин вновь побил исторический максимум
Стоимость биткоина превысила отметку в 125 тысяч долларов, обновив исторический максимум. Курс криптовалюты вырос почти на 2,7%, о чем свидетельствуют данные биржи.

На 7:55 по мск цена Bitcoin составила 125,449.77, как следует с данных биржи. Предыдущий рекорд в 124 тысячи долларов был установлен в августе.

Курс криптовалюты в настоящее время составляет 124,9 тысяч долларов. За последние 24 часа его стоимость выросла на 1,91%.

Ранее россиянам рассказали куда выгодно инвестировать миллион в 2025 году. По словам экспертов, можно вложиться в акции IT-компаний или прибегнуть к банковским вкладам. Кроме того, майнинг по-прежнему является одним из основных методов получения криптовалют. Где еще можно выгодно хранить деньги — в материале URA.RU.

