Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина превысила отметку в 125 тысяч долларов, обновив исторический максимум. Курс криптовалюты вырос почти на 2,7%, о чем свидетельствуют данные биржи.
На 7:55 по мск цена Bitcoin составила 125,449.77, как следует с данных биржи. Предыдущий рекорд в 124 тысячи долларов был установлен в августе.
Курс криптовалюты в настоящее время составляет 124,9 тысяч долларов. За последние 24 часа его стоимость выросла на 1,91%.
