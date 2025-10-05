В жилом доме в ЛНР взорвался газ: первые подробности, фото

В многоквартирном жилом доме в городе Красный Луч Луганской Народной Республике (ЛНР) взорвался бытовой газ. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Соловьев.
«Сегодня утром в нашем городе произошла страшная трагедия. В многоквартирном жилом доме произошел взрыв бытового газа», — заявил Соловьев в своем telegram-канале. Он также заявил, что выехал на место происшествия.
На месте работают экстренные службы. Жителей многоквартирного дома эвакуировали.
Соловьев заявил, что держит ситуацию под контролем. О всех изменениях в ситуации он заявил, что будет сообщать отдельно.
