В жилом доме в ЛНР взорвался газ: первые подробности, фото

Соловьев: в жилом доме в ЛНР взорвался газ, жителей эвакуировали
В многоквартирном жилом доме в Красном Луче произошел взрыв бытового газа
В многоквартирном жилом доме в Красном Луче произошел взрыв бытового газа

В многоквартирном жилом доме в городе Красный Луч Луганской Народной Республике (ЛНР) взорвался бытовой газ. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Соловьев. 

«Сегодня утром в нашем городе произошла страшная трагедия. В многоквартирном жилом доме произошел взрыв бытового газа», — заявил Соловьев в своем telegram-канале. Он также заявил, что выехал на место происшествия. 

На месте работают экстренные службы. Жителей многоквартирного дома эвакуировали.

Соловьев заявил, что держит ситуацию под контролем. О всех изменениях в ситуации он заявил, что будет сообщать отдельно.

Фото:

