Пенсионерам объяснили, кто сможет получить больше 400 тысяч рублей единоразово

Некоторые категории российских пенсионеров могут расчесывать на единовременную выплату размером почти 440 тысяч рублей. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб.
«Единовременную выплату могут получить женщины, достигшие 55 лет и мужчины — 60 лет, формировавшие накопительную пенсию, сумма которой при этом ниже 10% от прожиточного минимума пенсионера в расчете на ожидаемый период выплаты», — заявила Бессараб. Цитата по РИА «Новости».
По словам депутата, прожиточный минимум пенсионера на 2026 год составит 16 288 рублей. Ожидаемый период выплаты — 270 месяцев. Итоговая сумма единовременной выплаты достигнет 439 776 рублей. Если на пенсионном счете находится сумма, превышающая этот показатель, пенсия будет выплачиваться ежемесячно.
Ранее правительство выделило более 10 миллиардов рублей из резервного фонда на социальные доплаты неработающим пенсионерам в 19 регионах страны. Кроме того эти деньги также пойдут на ежемесячные выплаты гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Что это за выплаты, кому и как они начисляются — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.