04 октября 2025

Пермские власти планируют возродить старинную Рубежскую церковь 18 века

Администрация города Березники (Пермский край) планирует восстановить старинное здание Рубежской церкви в Усолье. Храм является объектом культурного наследия федерального значения, возведенным в середине XVIII века, и в настоящее время остро нуждается в проведении работ по сохранению. Об этом сообщил глава Березников Владимир Казаченко.

«Рубежская церковь в Усолье — знаковый объект культурного наследия федерального значения. Построена в середине 18 века. Здание нуждается в сохранении и консервации. Ищем возможность участия в федеральных программах», — написал Казаченко в своем telegram-канале.

Сотрудники администрации города уже провели работы по приведению территории в порядок. Со стен памятника архитектуры удалена поросль, а по его периметру скошена трава и убран мусор.

Ранее стало известно, что в 2026-2028 годах власти Прикамья направят 725 миллионов рублей на реставрацию церквей. Решение принято для сохранения объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

