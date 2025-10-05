Неизвестные подожгли мечеть в Англии

Полиция Великобритании расследует поджог мечети в городе Писхейвэн (графство Восточный Сассекс) как преступление, совершенное на почве ненависти. Об этом сообщила полиция Сассекса. По данным правоохранителей, экстренные службы получили сообщение о пожаре на улице Филлис-авеню в субботу, 4 октября, около 21:50 (23:50 мск). Огонь повредил главный вход в здание мечети и припаркованный рядом автомобиль. Пострадавших нет.
«Инцидент расследуется как преступление, совершенное на почве ненависти. На месте происшествия усилено полицейское присутствие, организовано дополнительное патрулирование района», — говорится в заявлении полиции. Поджог произошел на фоне недавнего нападения на синагогу в Манчестере 2 октября, в результате которого погибли два человека, еще трое получили тяжелые ранения. Нападавший, 35-летний гражданин Великобритании сирийского происхождения Джихад аль-Шами, был ликвидирован полицией.
