Подруга помогла девочке-подростку в Якутии убить мать и брата

СК РФ: подростков, подозреваемых в убийстве в Якутии, заключили под стражу
Двум подросткам, подозреваемым в убийстве избрали меру пресечения, передает СК
Двум подросткам, подозреваемым в убийстве избрали меру пресечения, передает СК

В Якутии избрана мера пресечения в отношении двух 16-летних девушек. Об том сообщили в СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

«Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) продолжается расследование уголовного дела по обвинению двух 16-летних девушек <...> по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе СК. Информацию о ходе дела представители ведомства выложили в своем telegram-канале

Девушки подозреваются в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного п.п. «а», «в», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное группой по предварительному сговору). Следственные органы продолжают проведение необходимых процессуальных действий по данному уголовному делу.

Ранее в Якутске в одной из квартир обнаружили тело 40-летней женщины и ее сына. Было возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что подозреваемой по делу стала несовершеннолетняя дочь жертвы.

