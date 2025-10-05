Подруга помогла девочке-подростку в Якутии убить мать и брата

В Якутии избрана мера пресечения в отношении двух 16-летних девушек. Об том сообщили в СУ СК России по Республике Саха (Якутия).
«Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) продолжается расследование уголовного дела по обвинению двух 16-летних девушек <...> по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе СК. Информацию о ходе дела представители ведомства выложили в своем telegram-канале.
Девушки подозреваются в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного п.п. «а», «в», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное группой по предварительному сговору). Следственные органы продолжают проведение необходимых процессуальных действий по данному уголовному делу.
Ранее в Якутске в одной из квартир обнаружили тело 40-летней женщины и ее сына. Было возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что подозреваемой по делу стала несовершеннолетняя дочь жертвы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.