04 октября 2025

В Екатеринбурге подростки выстрелили в ногу водителю трамвая

Стрелявшего доставили в отдел полиции
В Екатеринбурге подростки выстрелили в ногу водителю трамвая №15. Инцидент произошел в районе Вторчермета около двух часов дня. Об этом сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии.

«Водитель хотел урезонить школоту, но получил пулю. К счастью, пистолет был пневматический, вызова медиков не потребовалось», — говорится в публикации. Водитель намерен написать заявление в полицию.

В УМВД сообщили, что стрелявшим оказался девятиклассник одной из школ города. Сейчас он задержан, оружие изъято. С подростком работают сотрудники ПДН.

Ранее в Екатеринбурге подростки толпой избили охранника электрички, после чего залили ему лицо из перцового баллончика. Сразу после этого хулиганы сбежали, их ищет полиция.

