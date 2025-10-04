В Екатеринбурге подростки выстрелили в ногу водителю трамвая №15. Инцидент произошел в районе Вторчермета около двух часов дня. Об этом сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии.
«Водитель хотел урезонить школоту, но получил пулю. К счастью, пистолет был пневматический, вызова медиков не потребовалось», — говорится в публикации. Водитель намерен написать заявление в полицию.
В УМВД сообщили, что стрелявшим оказался девятиклассник одной из школ города. Сейчас он задержан, оружие изъято. С подростком работают сотрудники ПДН.
Ранее в Екатеринбурге подростки толпой избили охранника электрички, после чего залили ему лицо из перцового баллончика. Сразу после этого хулиганы сбежали, их ищет полиция.
