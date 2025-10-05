В перестрелке в США погибли люди

Два человека погибли, 12 получили ранения
Два человека погибли и 12 получили ранения в результате стрельбы в центре Монтгомери, столицы штата Алабама (США), сообщает CBS со ссылкой на полицию. По словам начальника полиции Джеймса Грейбоуса, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

«Это были две стороны, которые в основном стреляли друг в друга посреди толпы», — сказал Грабой журналистам. Стрелки, по его словам, «не заботились об окружающих их людях, когда они это делали», — пишет СМИ. 

По информации правоохранителей, стрельба произошла около 23:30 по местному времени (07:30 мск) в многолюдном районе ночных развлечений. Участники инцидента были вооружены и открыли огонь друг по другу. На данный момент никому не предъявлено обвинений.

