Магнитогорский «Металлург» разгромил московский «Спартак» и принес тренеру Разину новый рекорд

Магнитогорский «Металлург» продолжил победное шествие на выезде, крупно в воскресенье разобравшись со «Спартаком». В Москве на стадионе «Мегаспорт» матч закончился разгромной победой гостей со счетом 6:2 и новым рекордом в тренерской карьере наставника клуба Андрея Разина. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.
«Забивали по две шайбы за период! В игре против „Металлурга“ у „Спартака“ не было шансов, а две пропущенные шайбы не сломили уральцев. Эта победа оказалась трехсотой в карьере Андрея Разина в КХЛ!» — отмечает пресс-служба ХК «Металлург».
Победу «Металлурга» предопределили дубли нападающих Романа Канцерова и Никиты Михайлиса. Также вклад в общую победу внесли шайбы Даниила Вовченко и Руслана Исхакова. «Спартак» смог ответить лишь двумя голами от Данила Пивчулина и Павла Порядина.
Мощная атака магнитогорцев привела к замене основного вратаря красно-белых Артема Загидулина после трех пропущенных шайб. Однако его сменщик Дмитрий Николаев также пропустил три гола.
Эта победа позволила «Металлургу» одержать верх в обеих запланированных встречах текущего сезона со «Спартаком». Ранее «Металлург» второй раз в сезоне КХЛ победил московский ЦСК со счетом 3:1, который прошел 3 октября на стадионе «ЦСКА-Арена».
