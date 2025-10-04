04 октября 2025

Магнитогорский «Металлург» разгромил московский «Спартак» и принес тренеру Разину новый рекорд

Магнитогорский «Металлург» разгромил московский «Спартак» со счетом 6:2
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В игре против «Металлурга» у «Спартака» не было шансов
В игре против «Металлурга» у «Спартака» не было шансов Фото:

Магнитогорский «Металлург» продолжил победное шествие на выезде, крупно в воскресенье разобравшись со «Спартаком». В Москве на стадионе «Мегаспорт» матч закончился разгромной победой гостей со счетом 6:2 и новым рекордом в тренерской карьере наставника клуба Андрея Разина. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

«Забивали по две шайбы за период! В игре против „Металлурга“ у „Спартака“ не было шансов, а две пропущенные шайбы не сломили уральцев. Эта победа оказалась трехсотой в карьере Андрея Разина в КХЛ!» — отмечает пресс-служба ХК «Металлург».

Победу «Металлурга» предопределили дубли нападающих Романа Канцерова и Никиты Михайлиса. Также вклад в общую победу внесли шайбы Даниила Вовченко и Руслана Исхакова. «Спартак» смог ответить лишь двумя голами от Данила Пивчулина и Павла Порядина.

Мощная атака магнитогорцев привела к замене основного вратаря красно-белых Артема Загидулина после трех пропущенных шайб. Однако его сменщик Дмитрий Николаев также пропустил три гола.

Эта победа позволила «Металлургу» одержать верх в обеих запланированных встречах текущего сезона со «Спартаком». Ранее «Металлург» второй раз в сезоне КХЛ победил московский ЦСК со счетом 3:1, который прошел 3 октября на стадионе «ЦСКА-Арена». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Магнитогорский «Металлург» продолжил победное шествие на выезде, крупно в воскресенье разобравшись со «Спартаком». В Москве на стадионе «Мегаспорт» матч закончился разгромной победой гостей со счетом 6:2 и новым рекордом в тренерской карьере наставника клуба Андрея Разина. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. «Забивали по две шайбы за период! В игре против „Металлурга“ у „Спартака“ не было шансов, а две пропущенные шайбы не сломили уральцев. Эта победа оказалась трехсотой в карьере Андрея Разина в КХЛ!» — отмечает пресс-служба ХК «Металлург». Победу «Металлурга» предопределили дубли нападающих Романа Канцерова и Никиты Михайлиса. Также вклад в общую победу внесли шайбы Даниила Вовченко и Руслана Исхакова. «Спартак» смог ответить лишь двумя голами от Данила Пивчулина и Павла Порядина. Мощная атака магнитогорцев привела к замене основного вратаря красно-белых Артема Загидулина после трех пропущенных шайб. Однако его сменщик Дмитрий Николаев также пропустил три гола. Эта победа позволила «Металлургу» одержать верх в обеих запланированных встречах текущего сезона со «Спартаком». Ранее «Металлург» второй раз в сезоне КХЛ победил московский ЦСК со счетом 3:1, который прошел 3 октября на стадионе «ЦСКА-Арена». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...