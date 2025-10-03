03 октября 2025

Магнитогорский «Металлург» второй раз в сезоне разгромил московский ЦСКА

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел 3 октября на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице России. Благодаря этому результату хоккейная команда из Челябинской области закрепилась на второй позиции Восточной конференции, набрав 18 очков по итогам 11 игр.

Счет открыл Руслан Исхаков из «Металлурга». Далее хозяева ледового поля сократили отставание благодаря шайбе Павла Карнаухова. В следующем игровом отрезке преимущество магнитогорцев упрочил Дмитрий Силантьев, а позднее Никита Коротков установил окончательный результат встречи — 3:1 в пользу «Металлурга».

Эта победа стала второй подряд над ЦСКА в текущем сезоне. Следующий матч «Металлург» проведет 5 октября в гостях со столичным «Спартаком».

Как сообщало URA.RU, ранее клуб «Металлург» официально подтвердил заключение контракта с Евгением Кузнецовым сроком на один год. 33-летний уроженец Челябинска и воспитанник местной школы хоккея выступает на позиции центрального нападающего.

