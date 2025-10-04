04 октября 2025

В свердловскую школу, где ребенка отчитали за кокошник, нагрянула комиссия: что из этого вышло

В школе Березовского провели комиссию в защиту девочки с кокошником
© Служба новостей «URA.RU»
Конфликта с преподавателем у школьницы нет
Конфликта с преподавателем у школьницы нет Фото:

В школу Березовского (Свердловская область), где второклассницу отчитали за то, что та пришла на урок в ободке в виде кокошника, нагрянула комиссия. О том, к чему это привело, URA.RU рассказала мама девочки.

«Пока попросили ничего не говорить. Комиссия прошла, в понедельник уже обговорим, что и как», — поделилась с агентством Светлана.

Мама второклассницы также отметила, что конфликта со школой и педагогом, которая отчитала девочку, нет. «Это не вышло на уровень низкого личностного конфликта. Лера ходит (в школу прим. ред.), занимается, все хорошо», — отметила Светлана.

Инцидент произошел в конце сентября: второклассница одной из школ Березовского пришла на занятия с ободком в стиле традиционного русского кокошника. Учительница посчитала аксессуар неуместным, сравнив его с маскарадным костюмом, и запретила девочке носить его в школе. Мама девочки предала историю огласке в социальных сетях.

Все переросло в большой общественный резонанс. На ситуацию также отреагировали в Минобразовании Свердловской области. В школу была направлена специальная комиссия для урегулирования конфликта.

© Служба новостей «URA.RU»
