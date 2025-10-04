04 октября 2025

Свердловчанка, чью дочь отругали за кокошник, поблагодарила Путина за поддержку

Мама девочки отметила, что поддержка президента оказалась очень «вовремя»
Мама школьницы из Березовского (Свердловская область), чью дочь отчитала учительница за кокошник на голове, поблагодарила Владимира Путина за поддержку. Об этом Светлана рассказала в беседе с URA.RU.

«Комиссия прошла, в понедельник уже обговорим, что и как. Но очень радует, что мы увидели поддержку главы государства», — поделилась собеседница агентства. 

На пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин положительно высказался о девушках в кокошниках. По его словам, так молодежь формирует иммунитет к попыткам воздействия со стороны Запада.

Светлана также отметила, что конфликта между педагогом и ее дочерью нет. Девочка спокойно посещает уроки, отношение к ней не поменялось.

Инцидент произошел в конце сентября: второклассница одной из школ Березовского пришла на занятия с ободком в стиле традиционного русского кокошника. Учительница посчитала аксессуар неуместным, сравнив его с маскарадным костюмом, и запретила девочке носить его в школе.

Мама второклассницы поделилась историей в социальных сетях. После того, как ситуация получила широкую огласку, ей даже заинтересовались в Минобразовании Свердловской области. В школу была направлена специальная комиссия для урегулирования конфликта.

