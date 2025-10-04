04 октября 2025

Найден подрядчик для строительства нового участка крупной транспортной развязки в Перми

Подрядчиком для строительства участка улицы Строителей станет «АБЗ-ДОРСТРОЙ»
Выполнением работ займется АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ»
Выполнением работ займется АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ» Фото:

В Перми определен подрядчик для строительства нового участка улицы Строителей от шоссе Космонавтов до улицы Карпинского. Выполнением работ займется АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ». Стоимость контракта в ходе торгов осталась прежней — 2,2 млрд рублей, сообщили в краевом Минтрансе.

«В Перми определили подрядчика для строительства участка от шоссе Космонавтов до ул. Крисанова дороги „Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановская“. Выполнением работ займется АО „АБЗ-ДОРСТРОЙ“», — передает Business Class со ссылкой на ведомство.

Ранее URA.RU рассказывало, что проект предусматривает строительство 660 метров основной дороги и 756 метров съездов и примыканий. Также возведут мост через реку Гарюшку длиной 40 метров. Возведение улицы Строителей стартовало еще в 2019 году и было разбито на четыре этапа.

