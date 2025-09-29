В Перми продолжается масштабное строительство одной из ключевых магистралей — улицы Строителей. Проект реализуется с 2019 года, три из четырех этапов уже завершены. В 2025 году начались работы на новых участках: от улицы Малкова до шоссе Космонавтов и далее — до улицы Карпинского. URA.RU рассказывает, какие работы уже выполнены, что включает каждый этап и когда планируется завершение строительства.
Этапы строительства
Возведение улицы Строителей стартовало в 2019 году и было разбито на четыре этапа. Первый участок — от улицы Куфонина до улицы Вишерской — был завершен в конце 2021 года. Здесь построена новая четырехполосная дорога с разделительной полосой, обновлена трамвайная линия, смонтировано освещение и переустроены коммуникации. Также выполнено благоустройство: появились озеленение, велодорожки, тротуары.
Второй этап — от улицы Вишерской до улицы Папанинцев — сдан в 2023 году. В его рамках построен путепровод через железнодорожные пути, обновлены контактная сеть и трамвайные пути. Третий этап — участок от улицы Зои Космодемьянской до улицы Малкова с путепроводом над улицей Локомотивной — был завершен в 2024 году. Сейчас все силы сосредоточены на четвертом этапе — от площади Гайдара до улицы Стахановской.
Улица Строителей — один из крупнейших инфраструктурных проектов Перми последних лет. После завершения строительства протяженность новой магистрали составит 7,2 километра. Дорога разгрузит Коммунальный мост и центральные улицы. Также улучшится транспортная доступность Красавинского моста. Все работы должны быть завершены в 2028 году.
Улица Малкова — шоссе Космонавтов
В июле 2025 года начались работы на участке от улицы Малкова до шоссе Космонавтов. Здесь не только построят новую дорогу, но и проведут реконструкцию старого путепровода, под которым ранее застревали грузовики. Высота проезда под мостом увеличится более чем в два раза — с 2,2 до 5,5 метров, а количество полос — с четырех до шести. Это позволит обеспечить проезд для крупногабаритного транспорта.
Проект включает устройство тротуаров, велодорожек, освещения, а также ливневки и водоотвода. Вдоль дороги появятся семь остановок общественного транспорта, шесть из которых предусмотрены для перспективных маршрутов. Остановку «Манеж Спартак» обновят, а на противоположной стороне шоссе Космонавтов построят новую остановку в сторону Центрального рынка.
Вдоль жилых кварталов и рядом со школой №120 установят шумозащитные экраны. На шоссе Космонавтов построят развязку с поворотом к «Мориону» и съездами к улицам Малкова, Вавилова и Рабочей.
Текущий статус строительства
На перекрестке с улицей Малкова завершено переустройство инженерных сетей, продолжается устройство теплосетей и ливневой канализации. На участке улицы Рабочей ведется переустройство водовода, а на улице Вавилова уже уложены трубы теплоснабжения. В ближайшее время они будут закрыты бетонными плитами, после чего начнется укладка дорожного покрытия.
На основном участке трассы одна полоса уже полностью готова, соседняя завершена на 90%. Оставшиеся работы выполнят после устройства водопровода. Также продолжается монтаж фундаментов под шумозащитные экраны, установка бордюров и подготовка к строительству путепровода у «Мориона». Здесь уже начались работы по возведению новых опор.
Шоссе Космонавтов — улица Карпинского
Следующий участок улицы Строителей пройдет от шоссе Космонавтов до улицы Карпинского. Сейчас ведется поиск подрядчика, начальная стоимость контракта превышает 2,2 млрд рублей. По плану работы начнутся уже в октябре 2025 года.
Проект предусматривает строительство 660 метров основной дороги и 756 метров съездов и примыканий. Также возведут мост через реку Гарюшку длиной 40 метров. Помимо дорожной части, планируется переустройство инженерных сетей, устройство ливневки, освещения, пешеходных переходов, тротуаров, велодорожек. На участке появятся две автобусные остановки, а также светофоры и комплексы фотовидеофиксации. На пересечении с улицей Карпинского построят разноуровневую транспортную развязку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!