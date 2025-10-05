Германия призвала сохранять хладнокровие перед лицом гибридных атак

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ «не находится в состоянии войны». По его словам, нынешняя ситуация отчасти сравнима с «холодной войной»: выстрелов нет, однако фиксируются провокации и гибридные атаки.
«Мы должны снова научиться справляться с этим, не позволять себе пугаться», — подчеркнул Писториус. Его слова передает газета Handelsblatt.
Глава Минобороны отметил, что Бундесвер, федеральная и земельная полиция будут выполнять свои обязанности в рамках своей ответственности. Военнослужащие, по его словам, защищают военные объекты, при этом при необходимости могут быть быстро переброшены в другие страны.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия в настоящий момент «больше не находится в состоянии мира». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что ФРГ косвенно уже вовлекла себя в конфликт на Украине.
