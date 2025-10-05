Германия призвала сохранять хладнокровие перед лицом гибридных атак

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Германия не находится в состоянии войны, заявил Писториус
Германия не находится в состоянии войны, заявил Писториус Фото:

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ «не находится в состоянии войны». По его словам, нынешняя ситуация отчасти сравнима с «холодной войной»: выстрелов нет, однако фиксируются провокации и гибридные атаки.

«Мы должны снова научиться справляться с этим, не позволять себе пугаться», — подчеркнул Писториус. Его слова передает газета Handelsblatt

Глава Минобороны отметил, что Бундесвер, федеральная и земельная полиция будут выполнять свои обязанности в рамках своей ответственности. Военнослужащие, по его словам, защищают военные объекты, при этом при необходимости могут быть быстро переброшены в другие страны.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия в настоящий момент «больше не находится в состоянии мира». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что ФРГ косвенно уже вовлекла себя в конфликт на Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ «не находится в состоянии войны». По его словам, нынешняя ситуация отчасти сравнима с «холодной войной»: выстрелов нет, однако фиксируются провокации и гибридные атаки. «Мы должны снова научиться справляться с этим, не позволять себе пугаться», — подчеркнул Писториус. Его слова передает газета Handelsblatt.  Глава Минобороны отметил, что Бундесвер, федеральная и земельная полиция будут выполнять свои обязанности в рамках своей ответственности. Военнослужащие, по его словам, защищают военные объекты, при этом при необходимости могут быть быстро переброшены в другие страны. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия в настоящий момент «больше не находится в состоянии мира». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что ФРГ косвенно уже вовлекла себя в конфликт на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...