05 октября 2025

Во Франции назначили нового главу Минобороны

Новым министром обороны Франции стал Брюно Ле Мэр
Брюно Ле Мэр занимал пост министра экономики страны
Брюно Ле Мэр занимал пост министра экономики страны Фото:

Новым министром обороны Франции стал бывший глава Минэкономики Брюно Ле Мэр. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

«Брюно Ле Мэр назначен новым министром обороны Франции», — говорится в сообщении, с которым ознакомились журналисты. 8 сентября Национальное собрание — нижняя палата французского парламента — выразило недоверие кабинету министров под руководством Франсуа Байру.

Поводом стали предложенные им меры жесткой экономии, включая сокращение социальных выплат. На следующий день после голосования Байру подал в отставку, а президент Эмманюэль Макрон назначил премьер-министром Себастьяна Лекорню.

