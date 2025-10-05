Во Франции назначили нового главу Минобороны

Новым министром обороны Франции стал бывший глава Минэкономики Брюно Ле Мэр. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
«Брюно Ле Мэр назначен новым министром обороны Франции», — говорится в сообщении, с которым ознакомились журналисты. 8 сентября Национальное собрание — нижняя палата французского парламента — выразило недоверие кабинету министров под руководством Франсуа Байру.
Поводом стали предложенные им меры жесткой экономии, включая сокращение социальных выплат. На следующий день после голосования Байру подал в отставку, а президент Эмманюэль Макрон назначил премьер-министром Себастьяна Лекорню.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.