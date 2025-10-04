Пермский футбольный клуб «Амкар» одержал победу над екатеринбургским «Урал-2» со счетом 3:0 в матче 24-го тура Второй лиги, что позволило команде выйти на первое место в турнирной таблице за два тура до окончания чемпионата. В матче 5 октября на домашнем поле дублем отметился Евгений Тюкалов, а свой дебютный гол за «Амкар» забил Сослан Таказов. Об этом сообщает пресс-служба красно-черных.
«Сегодняшняя игра была зрелищной для болельщиков. Мы заслуженно победили „Урал-2“ со счетом 3:0 в первом тайме. Соперник — перспективная молодая команда, но мы были сильнее. Снова вышли на первое место, хотя до конца чемпионата осталось два тура. Наша цель — удержать позицию. Конкурент „Химик“ потерял очки, но расслабляться рано — в футболе ничего не предопределено. Во втором тайме могли забить больше, но при комфортном счете игроки теряют концентрацию. Нападающим нужно реализовывать моменты — это их прямая обязанность. Поздравляю Сослана Таказова с первым голом за „Амкар“. В следующей игре хочу, чтобы забили Артем Котик и Джамал Гаджиев», — сказал исполняющий обязанности главного тренера ФК «Амкар-Пермь» Ярослав Мочалов. Его комментарий размещен на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».
Параллельно основной конкурент пермяков — дзержинский «Химик» — уступил в гостях, что позволило «Амкару» возглавить турнирную таблицу с отрывом в одно очко. Следующий матч команда проведет 12 октября в Перми на стадионе «Звезда» против тагильского «Акрон-2». Все оставшиеся игры сезона «Амкар» сыграет на домашнем поле, что увеличивает шансы команды на повышение в классе.
Ранее URA.RU рассказывало, «Амкар» уверенно обыграл нижнетагильский «Уралец-ТС» со счетом 2:0 в матче 23-го тура Второй лиги. Голы в составе «Амкара» забили Михаил Сухорученко и Лев Толкачев. Встреча состоялась 28 сентября в Нижнем Тагиле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.