Европа обеспокоена участившимися случаями появления неопознанных дронов

Во Франции с тревогой отмечают рост числа загадочных беспилотников над Европой. Польша сообщает о пролетах с восточной границы, в Норвегии их видят над нефтяными платформами, а в Германии и Дании — рядом с аэропортами и военными объектами. Об этом пишет корреспондент «Коммерсанта» во Франции Алексей Тарханов. Как отмечает Тарханов, остается сомнение, готовы ли европейские армии к подобным угрозам. Эксперты напоминают, что во Франции еще в 2021 году Сенат предупреждал о необходимости «готовиться к войне дронов», но рекомендации так и не были реализованы.
«Доклад 2021 года, представленный во французском Сенате, так и был озаглавлен: „Готовиться к войне дронов: стратегический вызов“. На 60 страницах доклада было не только подробно рассказано, в какой (не самой благоприятной) ситуации находится французская армия, но и расписаны меры, сочтенные необходимыми и безотлагательными. Однако результатов не видно: прошло четыре года, а воздушное пространство НАТО по-прежнему выглядит практически беззащитным», — пишет журналист.
НАТО сейчас спешно разрабатывает меры противодействия, обсуждая «антидроновую стену» и разрешение армии сбивать беспилотники в мирное время. Главная проблема — обнаружение дешевых и простых аппаратов, которые радары путают с птицами. Боевые действия на Украине показали: малые дроны, собранные буквально «на коленке», становятся главным оружием современного боя и меняют баланс сил в небе Европы.
