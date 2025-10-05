05 октября 2025

Стоит ли менять школу за год до ЕГЭ — объясняет эксперт

Эксперт Маерова: переход в другую школу перед ЕГЭ может вызвать стресс у ребенка
Иногда решение о переходе в другую школу может обернуться стрессом для семьи и ребенка
Иногда решение о переходе в другую школу может обернуться стрессом для семьи и ребенка

Решение о переходе в другую школу в 10–11-х классах может стать стрессом для семьи, но иногда это оправданный шаг, если текущая образовательная среда не помогает достичь нужного результата. Об этом рассказала глава учебной части частной школы «ЕГЭ-Центр» Олеся Маерова.

«Первая и самая частая причина — несовпадение учебной траектории с целевым вузом. Если профиль нужных предметов отсутствует или часов по ним недостаточно, подготовка к ЕГЭ будет слабой», — пояснила эксперт «Известиям». 

По ее словам, поводом для смены школы также может стать переполненность классов, дефицит внимания со стороны педагогов или слабая работа именно с форматом экзамена. Проблемы проявляются, если не проводятся пробные тестирования, не разбираются критерии проверки и не даются конкретные рекомендации.

Маерова добавила, что неблагоприятная атмосфера, конфликты с учителями и одноклассниками, организационные сбои тоже могут подорвать мотивацию и мешать учебе. Чтобы снизить стресс, специалист советует переходить в начале учебного года или на стыке четверти и заранее обсудить с новой школой план адаптации и подготовки к ЕГЭ.

