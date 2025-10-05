05 октября 2025

Россиянам подсказали, как не ошибиться в выборе хурмы

Mail Здоровье: определить спелую хурму можно по мякоти
Хурма богата бета-каротином, витаминами С, Р и группы В, а также калием, магнием, железом и йодом
Хурма богата бета-каротином, витаминами С, Р и группы В, а также калием, магнием, железом и йодом Фото:

Определить спелость хурмы можно по нескольким признакам. Главное — консистенция мякоти: если плод податливый, но не расползается, значит, он созрел. Слишком твердая хурма будет терпкой, а слишком мягкая — переспелой. Об этом пишут авторы портала Mail Здоровье. 

У спелого фрукта тонкая, почти прозрачная кожица без трещин и повреждений, тёмно-оранжевая или коричневатая мякоть и сухие, слегка загнутые чашелистики. Дополнительный признак сладости — наличие семян. Спелая хурма также имеет выраженный медовый аромат.

Терпкость плодов объясняется высоким содержанием танинов — дубильных веществ. При созревании их становится меньше, и вкус становится мягче. Чтобы убрать вяжущие нотки, плод можно заморозить или обдать кипятком.

Хурма богата бета-каротином, витаминами С, Р и группы В, а также калием, магнием, железом и йодом. Фрукт поддерживает работу сердца и нервной системы, улучшает пищеварение и помогает справляться с отеками и запорами.

