05 октября 2025

40 тысяч человек остались без света после обстрела Белгорода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Электричество должны вернуть к утру
Электричество должны вернуть к утру Фото:

Порядка 40 тысяч жителей Белгорода остались без электричества в результате обстрела города ВСУ. Об этом заявляет губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

«Почти 40 тысяч человек сейчас без электроэнергии. Все аварийные бригады сейчас находятся на месте. Объем работ предстоит большой, сейчас все вместе выполняем эти задачки», — сообщил Гладков.

В ночь на 6 октября массовым обстрелам подверглись многие регионы России. URA.RU следит за происходящем в онлайн-трансляции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Порядка 40 тысяч жителей Белгорода остались без электричества в результате обстрела города ВСУ. Об этом заявляет губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. «Почти 40 тысяч человек сейчас без электроэнергии. Все аварийные бригады сейчас находятся на месте. Объем работ предстоит большой, сейчас все вместе выполняем эти задачки», — сообщил Гладков. В ночь на 6 октября массовым обстрелам подверглись многие регионы России. URA.RU следит за происходящем в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...