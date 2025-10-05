Пермский край занял 36-е место в рейтинге благосостояния регионов

Пермский край занял 36-е место в рейтинге регионов России по материальному благополучию населения по итогам 2024 года. За основу взяты данные Росстата и Центрального банка РФ, сообщили аналитики.
«36-я строка — Пермский край. Рейтинговый балл по итогам 2024 года — 62,29. Рейтинговый балл по итогам 2023 года — 52,01. При составлении рейтинга учитывались отношение доходов к потребительской корзине, объем банковских вкладов на душу населения, уровень бедности и доступность ипотечного жилья», — указано на сайте РИА «Новости».
Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский край занял 29-е место в общероссийском рейтинге по уровню безработицы по итогам второго квартала 2025 года. Уровень безработицы в регионе составил 1,7%, что ниже общероссийского показателя (2,2%).
