КП-Пермь: в Перми открыли проход на новую набережную от площади Трех столетий до Мотовилихи

В Перми строители открыли проход на новый участок набережной протяженностью 1,5 километра от площади Трех столетий до Мотовилихинских заводов с японским ландшафтным дизайном и видами на Каму. Об этом сообщают СМИ.
«Строители завершили променад с двумя уровнями — у железной дороги и в береговой зоне. Пространство украсили гигантские рисунки водных обитателей на подпорных стенах, оборудовали спуски к будущему пляжу, установили детскую площадку и зоны отдыха. Особый интерес у пермяков вызывает ландшафтный дизайн в японском стиле, где уже выстраиваются очереди для фотосессий», — передает «КП-Пермь».
В планах — достройка функциональных зданий, туалетов и эллинга с маяком в заливе. Официальное открытие запланировано на конец 2025 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что набережная Камы в Перми станет одной из самых протяженных в России. После масштабной реконструкции ее общая длина составит 3,8 километров.
