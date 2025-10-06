Земфира* не смогла расстаться с бизнесом в России

Российская певица Земфира (признана иноагентом на территории РФ) подает сведения о своем ИП в налоговую инспекцию и следит за его статусом. Эта информация следует из юридических документов.
«Земфира не закрыла ИП в России. Так, 2 сентября в налоговую были внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ», — указано в материале РИА Новости, которые предоставляют данные документов.
Для сохранения статуса ИП следует регулярно подавать налоговую декларацию. Осуществить это можно либо дистанционно, либо через доверенное лицо, либо используя электронную цифровую подпись.
Свой бизнес певица открыла в 2004 году. Как основной вид деятельности ИП указано «деятельность творческая, деятельность в области искусства и организация развлечений».
В конце августа Земфира закрыла задолженность по ЖКХ, после чего исполнительное производство было завершено. На июнь ее долг перед ФНС (Федеральной налоговой службой) составлял 734 тысячи рублей. Об этом сообщал «Ридус».
*внесена Минюстом в перечень иностранных агентов на территории РФ
