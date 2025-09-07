07 сентября 2025

Суд отказал спикеру горсобрания Чебаркуля Баландину в участии в выборах

Чебаркульский суд (Челябинская область) отказал спикеру городского собрания депутатов Николаю Баландину в восстановлении регистрации на выборах в новый состав горсобрания. Информация об этом содержится в картотеке суда.

«Вынесено решение по делу истца Николая Баландина об отказе в регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу. Ответчик — территориальная избирательная комиссия Чебаркуля. В удовлетворении иска отказано», — говорится в картотеке суда.

Баландин был выдвинут на выборы от «Единой России». Затем в партии узнали, что он ведет свою игру, пытаясь провести в горсобрание пул своих сторонников-самовыдвиженцев. Спикера исключили из партии и по инициативе ЕР избирком отменил регистрацию Баландина как кандидата.

Кандидаты-единороссы подали 12 исковых заявлений в суд, попытавшись снять с выборов кандидатов-самовыдвиженцев. Однако сделать это им не удалось.

Баландин из предвыборной гонки выбывает. Кандидаты, которые по версии ЕР принадлежат к его пулу, продолжат претендовать на мандаты горсобрания.

