ВСУ не набрали штурмовиков под Сумами из-за массового дезертирства

ВСУ не хватило штурмовиков в Сумской области из-за массовых дезертирств
ВСУ не хватило штурмовиков в Сумской области из-за массовых дезертирств
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ не удалось доукомплектовать штурмовые подразделения в Сумской области по причине массового дезертирства. Об этом сообщили в российских силовых ведомствах.

«Командование ВСУ не смогло в полной мере доукомплектовать штурмовые подразделения на Сумском направлении из-за огромного количества дезертиров», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости. В каждой из рот насчитывается не менее 30 военнослужащих, самовольно оставивших свои места службы.

Ранее украинский журналист Владимир Бойко сообщил, что с февраля 2022 года из ВСУ дезертировало 265 тысяч военнослужащих. Общее число дезертиров приближается к 400 тысячам, передает "Царьград". Только за первые восемь месяцев текущего года было зафиксировано почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части.

