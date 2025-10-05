05 октября 2025

Школьница из Екатеринбурга скончалась на глазах у друзей

Девушке было 16 лет (архивное фото)
Девушке было 16 лет (архивное фото) Фото:

В Буланаше (Свердловская область) 16-летняя Екатерина (имя изменено) скончалась на глазах у друзей. Трагедия произошла ночью 4 октября, рассказали URA.RU знакомые девушки.

Катя родом из Екатеринбурга. Она часто ездила в гости к бабушке в Буланаш. «В тот вечер [Катя] пошла к друзьям. Кто-то в компании распивал спиртные напитки. Внезапно [девушку] обнаружили мертвой», — сказал первый собеседник агентства.

Перед трагедией Катя поругалась со своим молодым человеком, добавил второй знакомый. «Конфликт произошел на почве ревности», — отметил он.

«В школе [Екатерина] училась плохо, уроки пропускала. Могла покурить в школьном туалете, вела разгульную жизнь. Ее воспитанием занимались бабушка и мама, дедушки и отца у нее не было. У [Кати] есть лучшая подруга. Говорят, она чуть ли не в депрессию впала после ее смерти. Они были очень близки», — добавил собеседник.

После ЧП Катю забрали в больницу, врачи пытались спасти ее. В свердловском СК тему не комментируют.

