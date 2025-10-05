В ХМАО назвали самые популярные франшизы для бизнеса

В Югре больше всего вырос интерес к арендным и автомобильным франшизам. Среди популярных сфер оказалась также торговля и туризм, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«Растет интерес к франшизам в сфере аренды — спрос на них за квартал вырос в девять раз, а за год — в восемь раз. Средний размер паушального взноса в третьем квартале составил 500 000 рублей. Кроме того, популярностью пользуются франшизы в сфере авто — спрос на них вырос на 36% за квартал и в семь раз за год. Средний паушальный взнос — 70 000 рублей», — говорится в исследовании.
Чаще всего югорчане интересовались торговыми франшизами, доля которых превысила 25%. Но если говорить о рынке предложений, то здесь число больше всего выросло в туризме — на 67%.
«В структуре предложения на первом месте сфера торговли (28%). Второе место — у сферы услуг с долей 26%. На сферу общепита пришлось 16%, на сферу развлечений — 8%, а на сферу ИТ — 7», — говорится в исследовании.
Ранее URA.RU рассказывало, как изменится бизнес в ХМАО после налоговой реформы. Прогнозом с агентством поделилась исполнительный директор регионального отделения «Опоры России» и основатель аудиторской фирмы Виктория Хандажевская.
