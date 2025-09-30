«Налоги вырастут — цены тоже»: директор «Опоры России» в ХМАО о последствиях повышения ставки НДС

Деловое сообщество Югры ждут серьезные вызовы. С 2026 года Минфин собирается ввести новые налоговые правила и увеличить МРОТ. Финансовая нагрузка на бизнес вырастет, для некоторых коммерсантов нововведения станут фатальными. О том, что ждет предпринимателей и как к этому готовиться, рассказала агентству URA.RU Виктория Хандажевская, исполнительный директор регионального отделения «Опоры России» и основатель аудиторской фирмы.
— Виктория Александровна, расскажите, какие именно изменения ждут бизнес ХМАО в 2026 году?
— Минфин России предложил законопроект по изменению налоговой политики. Документ находится на рассмотрении в Государственной Думе. В числе нововведений, запланированных с 1 января 2026 года, — повышение НДС (налога на добавленную стоимость) до 22%, снижение порога по патентной и упрощенной системам налогообложения с 60 до 10 млн рублей в год и рост МРОТ до 27 тысяч рублей. Так власти собираются уравнять разные системы налогообложения и усилить борьбу с дроблением бизнеса, с помощью которого предприниматели уходят от налогов. Но вместе с нарушителями под удар попадут и честные предприниматели.
— Как югорское бизнес-сообщество восприняло эти новости?
— Я как руководитель регионального отделения «Опоры России» постоянно нахожусь на связи с предпринимателями. Они с тревогой ждут принятия законопроекта. Один из моих клиентов признался, что будет вынужден закрыть бизнес и уйти работать в такси. По моим оценкам, до 90% тех, кто сегодня работает на «упрощенке» и «патенте», не смогут остаться на этих режимах. Им придется платить НДС, что увеличит налоговую нагрузку. Многие не выдержат давления и закроются.
— В начале 2025 года тоже были заметные налоговые изменения, но бизнес адаптировался…
— Год был непростым. С 1 января ставку налога на прибыль подняли с 20% до 25%. Для крупных компаний это стало ощутимым ударом. Нефтяники начали сокращения, увеличили сроки оплаты сервисным компаниям и поставщикам. Среднему и малому бизнесу пришлось «ужаться», так как ввели лимит до 60 миллионов рублей, когда «упрощенцы» стали применять НДС. У меня был клиент, который не выдержал нагрузки, продал компанию и ушел работать на маркетплейсы. Бизнесмены, которые справились с трудностями, будут чувствовать себя увереннее, поскольку у них уже есть опыт. Другим придется перестраиваться, учиться сдавать отчетность по-новому: собирать чеки, счета и отчитываться не раз в год, а ежеквартально.
— Что, по вашему мнению, ждет малый и средний бизнес после нововведений?
— Весь малый бизнес держится на упрощенной и патентной системах налогообложения, которые предполагают невысокую нагрузку. В 2026 году 90% компаний добавят еще и НДС, поскольку они уже превысили планку в 10 миллионов рублей. Им придется платить налог на добавленную стоимость, что сильно повлияет на финансовые результаты. Исключительно на «упрощенке» останется только микробизнес: кофейни, парикмахерские, мелкая розница.
— Как налоговые изменения затронут крупные компании?
— Крупных игроков югорского бизнеса коснется повышение НДС. Ставка вырастет с 20% до 22%. Частично они смогут компенсировать расходы за счет налоговых вычетов — уменьшить налог на сумму, уже уплаченную при закупках сырья. Расходы предприниматели заложат в стоимость продукции, и цены на товары и услуги неизбежно вырастут.
— Возможно ли, что повышение налогов заставит предпринимателей использовать «серые» схемы?
— Сейчас это практически невозможно. Все денежные потоки прозрачны, расчеты цифровые. Налоговая видит, сколько предприниматель заработал и куда пошли деньги. Тем, кто вел дела легально, уйти в тень не удастся. Махинации быстро заметят, последуют проверки и санкции.
— Как повлияет на югорский бизнес повышение МРОТ?
— От минимального размера оплаты труда зависят все начисления: страховые взносы, налоги. МРОТ повысится до 27 тысяч рублей, а значит затраты на одного сотрудника в Югре превысят 50 тысяч рублей. Для малого бизнеса это серьезная сумма. Предприниматели начнут экономить. Вероятно, Югру ждет новая волна сокращений.
— В последние годы звучит мнение, что бизнес уходит из Югры. Вы видите такую тенденцию?
— Да, но не только из-за налогов. Многие уходят по другим причинам. Суровый климат, возраст владельцев бизнеса берет свое — люди уезжают в теплые регионы. Торговля уходит из-за маркетплейсов. Молодежь закупается на онлайн-площадках, а магазины держатся в основном на старшем поколении. Единственное направление, которое сохраняет устойчивость, — это общепит. Люди как ходили в любимые кафе и пекарни, так и будут ходить.
— В условиях роста налогов бизнесмены стараются экономить на всем, например, используют онлайн-бухгалтерию вместо штатного сотрудника. Может ли она стать полноценной альтернативой?
— Практика показывает, что онлайн-бухгалтерия не оправдывает надежды. Ко мне обращались предприниматели, которых подвели такие сервисы: программа не подсказала, когда подать документы, и люди получали штрафы. Такой инструмент работает только для тех, кто сам разбирается в бухгалтерии. Для остальных это риск. Искусственный интеллект тоже уступает специалисту в этой сфере. Нейросеть может дать правильный ответ, но только на четко сформулированный вопрос. А такой запрос способен составить лишь профессионал, который знает нюансы.
— Так что же делать югорскому бизнесу, чтобы выжить в новых условиях и остаться на плаву?
— Как вариант, можно объединяться, укрупнять компанию, чтобы делить нагрузку. Для этого нужно уметь договариваться и сотрудничать. Второй совет — пересмотреть свои расходы. Я как руководитель аудиторской фирмы считаю, что даже небольшая экономия на ежедневных тратах помогает сформировать денежный запас, который пригодится в нужный момент. В-третьих, выйти из сложной ситуации всегда помогут финансовые специалисты. Они видят бизнес со стороны, имеют опыт решения подобных проблем. В целом, необходимо учиться жить по новым правилам. Тот, кто быстро перестроится, сохранит бизнес и укрепит позиции.
