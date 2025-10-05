Губернатор ХМАО продлил контракт с главой департамента ЖКК Каровым

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук продлил полномочия главы департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Матвея Карова. С чиновником перезаключен контракт еще на год, сообщает официальный telegram-канал департамента.
«Матвей Каров переназначен на должность директора Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры. Соответствующее распоряжение №121-ргк 3 октября 2025 года подписал губернатор Югры Руслан Кухарук», — указано в публикации.
Каров стал первым главой департамента, чьи полномочия осенью 2025 года были пролонгированы. В течение двух ближайших недель губернатор Кухарук окончательно определится с новым составом правительства. Источники URA.RU отмечают, что массовых отставок в этом году ожидать не стоит.
