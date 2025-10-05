В Челябинске починят трубы отопления к частным домам

В Челябинске из-за порывов старых труб не подключена к отоплению часть частных домов. Ресурсоснабжающие организации уже занимаются ремонтом, сообщил глава города Алексей Лошкин в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент URA.RU.
"В Челябинске из-за порывов на сетях теплоснабжения не подключены к отоплению значимое число индивидуальных домов. Сети старые и небольшие, диаметр труб от 50 до 100 сантиметров. Есть план работы по устранению всех аварий. Я рассчитываю, что в ближайшее время ресурсники с этой проблемой справятся", — отметил Лошкин.
Мэр города уточнил, что ремонт многочисленных порывов происходит на таких сетях каждую осень со стартом отопительного сезона. Ресурсоснабжающие организации уже занимаются этой проблемой.
Отопительный сезон в Челябинске стартовал на минувшей неделе. Глава города уточнил, что сейчас из 6411 многоквартирных домов только 78 зданий остались не подключены к отоплению по разным причинам, в том числе и в связи с порывами во время подачи теплоносителя. Он отметил, что специалисты уже устраняют неполадки и в ближайшие пару дней большинство оставшихся домов подключат к системе отопления. За этим процессом установлен особый контроль.
