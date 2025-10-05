05 октября 2025

В Челябинске починят трубы отопления к частным домам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тепло будет подано во все дома (архивное фото)
Тепло будет подано во все дома (архивное фото) Фото:

В Челябинске из-за порывов старых труб не подключена к отоплению часть частных домов. Ресурсоснабжающие организации уже занимаются ремонтом, сообщил глава города Алексей Лошкин в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент URA.RU.

"В Челябинске из-за порывов на сетях теплоснабжения не подключены к отоплению значимое число индивидуальных домов. Сети старые и небольшие, диаметр труб от 50 до 100 сантиметров. Есть план работы по устранению всех аварий. Я рассчитываю, что в ближайшее время ресурсники с этой проблемой справятся", — отметил Лошкин.

Мэр города уточнил, что ремонт многочисленных порывов происходит на таких сетях каждую осень со стартом отопительного сезона. Ресурсоснабжающие организации уже занимаются этой проблемой.

Отопительный сезон в Челябинске стартовал на минувшей неделе. Глава города уточнил, что сейчас из 6411 многоквартирных домов только 78 зданий остались не подключены к отоплению по разным причинам, в том числе и в связи с порывами во время подачи теплоносителя. Он отметил, что специалисты уже устраняют неполадки и в ближайшие пару дней большинство оставшихся домов подключат к системе отопления. За этим процессом установлен особый контроль.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске из-за порывов старых труб не подключена к отоплению часть частных домов. Ресурсоснабжающие организации уже занимаются ремонтом, сообщил глава города Алексей Лошкин в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент URA.RU. "В Челябинске из-за порывов на сетях теплоснабжения не подключены к отоплению значимое число индивидуальных домов. Сети старые и небольшие, диаметр труб от 50 до 100 сантиметров. Есть план работы по устранению всех аварий. Я рассчитываю, что в ближайшее время ресурсники с этой проблемой справятся", — отметил Лошкин. Мэр города уточнил, что ремонт многочисленных порывов происходит на таких сетях каждую осень со стартом отопительного сезона. Ресурсоснабжающие организации уже занимаются этой проблемой. Отопительный сезон в Челябинске стартовал на минувшей неделе. Глава города уточнил, что сейчас из 6411 многоквартирных домов только 78 зданий остались не подключены к отоплению по разным причинам, в том числе и в связи с порывами во время подачи теплоносителя. Он отметил, что специалисты уже устраняют неполадки и в ближайшие пару дней большинство оставшихся домов подключат к системе отопления. За этим процессом установлен особый контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...