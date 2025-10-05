Мэр Челябинска Лошкин поручил ужесточить контроль за подключением отопления

Мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал усилить контроль над запуском отопления в жилых домах и социальных объектах. Об этом передает корреспондент URA.RU с аппаратного заседания мэрии.
«Не подключены 78 многоквартирных домов из-за аварийных ситуаций. В случае проблем жителям необходимо обращаться в свою управляющую компанию», — сообщил вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев.
Как сообщил Авдеев, после старта отопительного сезона в Челябинске, объекты подключены на 99%. Лошкин отметил, что вопрос с теплом остается приоритетным.
«Это проблема: 99% — не 100. Запуск отопительного сезона — задача номер один. Погода благоволит пока, но на Урале же живем. Занимайтесь вопросом», — поручил Лошкин.
Кроме того, на совещании обсудили состояние бойлерных установок. По словам Авдеева, из 34 неисправных бойлеров на сегодняшний день отремонтированы шесть. Глава города потребовал ускорить работы. Лошкин подчеркнул, что все бойлеры должны начать работать в короткие сроки.
Отопительный сезон стартовал 29 сентября, на 2 октября к отоплению в Челябинске подключили 71% МКД. Подключить все дома одновременно технически невозможно, уточнили тогда в теплоснабжающей компании. Однако се семь районов Челябинска держат на контроле, а возникающие технические проблемы стараются оперативно устранять, отметили в компании.URA.RU также подготовило памятку о том, куда обращаться челябинцам, если батареи холодные.
Из-за холодов отдельные районы Челябинской области начали подключать к отоплению раньше. В Миассе и Златоусте тепло в дома начали подавать с 25 сентября.
