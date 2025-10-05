05 октября 2025

ФАС заинтересовалась историей жителей Сургута, лишившихся элитного ремонта в новостройке

Антимонопольщики проверяют жалобу покупателей квартир в ЖК «Сити Парк» в Сургуте
Антимонопольная служба проверяет жалобу дольщиков ЖК «Сити Парк» в Сургуте (ХМАО), сообщили URA.RU в окружном ФАС. Покупатели квартир заявили, что застройщик рекламировал дом с подъездами в стиле лобби отеля, но реальная отделка оказалась хуже показаной на рендерах.

«Возбуждению дела предшествует получение и анализ антимонопольным органом документов и информации, указывающих на наличие или отсутствие признаков нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, что в настоящее время и осуществляется Ханты-Мансийским УФАС», — говорится в ответе ведомства на запрос агентства. На проблему в ФАС пожаловались и сами жители.

Рассматривать поступившие материалы ведомство по закону может до 30 дней. Но проверку могут продлить не более чем на один месяц.

Ранее URA.RU рассказывало, что жильцы рассчитывали на дом уровня комфорт-класса, но сейчас опасаются более бюджетного исполнения. Застройщик же заявил покупателям, что рендеры являлись примерным вариантом отделки. Агентство также просило компанию прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

