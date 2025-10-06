Белая осень: в каких регионах России уже выпал первый снег. Фото, видео

Почти пять тысяч домов из-за снега остались без света в Иркутской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В российских регионах уже выпал первый снег
В российских регионах уже выпал первый снег Фото:

В Иркутской области сильный снегопад в понедельник, 6 октября, привел к перебоям с электричеством. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, на автодорогах введены ограничения для движения большегрузов и автобусов. В Иркутском районе без электроснабжения остались восемь населенных пунктов и девять садоводческих товариществ, что в сумме затронуло 2156 домов и 8404 человека.

Кроме того, аварийное отключение света произошло в Правобережном округе Иркутска, где его лишены 2723 частных дома. Энергетики также фиксируют локальные отключения в городе Шелехове и Шелеховском районе. Где еще уже успел выпасть снег — в материале URA.RU.

Хабаровский край

В Хабаровском крае уже лепят снеговиков
В Хабаровском крае уже лепят снеговиков
Фото:

В Охотском районе Хабаровского края 6 октября осень резко сменилась зимой. Ночью село Арка замело первым снегом, сменившим яркие краски тайги на белое покрывало. Снег заставил детей выбежать на улицу и лепить снеговиков. 

Новосибирская область

В Новосибирске 5 октября был мокрый снег и температура около нуля. Как сообщали жители, снегопад начался днем ранее, 4 октября, в Северном районе области.

Камчатский край

Камчатку тоже завалило снегом накануне. Об этом писали местные жители в соцсетях, публикуя зимние кадры.

Кемеровская область

В Кемеровской области первый снегопад 4 октября привел к ухудшению дорожной обстановки. Образовавшийся гололед и снизившаяся видимость стали причиной роста числа ДТП. Зафиксированы инциденты недалеко от села Силино, где автобус попал в занос и развернуло, а также в Шерегеше, где столкнулись легковой автомобиль и автобус.

Республика Тыва

Снег выпал в Туране
Снег выпал в Туране
Фото:

В Тыве снегопад 4 октября обрушился на небольшой город Туран. Об этом сообщают местные паблики. Город находится к северу от Кызыла.

Красноярский край

В Красноярском крае также в ночь на 4 октября выплат первый снег. Осадки были слабыми, но все равно удивили местных жителей.

Амурская область

В городах Амурской области выпал первый осенний снег 4 октября. В населенных пунктах Тында и Сковородино образовались значительные снежные заносы, что стало неожиданностью для местных жителей. В связи с усилением ветра и интенсивными осадками в регионе был объявлен желтый уровень метеорологической опасности.

Западная Сибирь

В Западной Сибири снег выпал еще 29 сентября
В Западной Сибири снег выпал еще 29 сентября
Фото:

В конце сентября на севере Западной Сибири наблюдались сильные ветра. Причиной этому стали значительные различия атмосферного давления. В результате на мысе Желания, расположенном на севере Ямала, скорость порывов ветра достигала 30 метров в секунду, а на мысе Стерлигова в северной части Таймыра — до 23 метров в секунду В Норильске, где проходил теплый фронт циклона, в воскресенье и в ночь на 29 сентября наблюдался снегопад, в результате чего утром образовался снежный покров толщиной до трех сантиметров. По прогнозам, в течение ближайших суток центр циклона переместится на восток Таймыра, осадки в виде снега сохранятся на севере Западной Сибири, а температура воздуха приблизится к климатической норме.

Оренбургская область

Жители Гайского муниципального округа публиковали в конце сентября видеозаписи, запечатлевшие первый снег. Официальный telegram-канал администрации округа также разместил записи, на которых видны сентябрьские снегопады.

Свердловская и Челябинская области

В Свердловской и Челябинской областях первый снег выпал еще 28 сентября. Жители регионов публиковали красивые кадры в своих соцсетях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Иркутской области сильный снегопад в понедельник, 6 октября, привел к перебоям с электричеством. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, на автодорогах введены ограничения для движения большегрузов и автобусов. В Иркутском районе без электроснабжения остались восемь населенных пунктов и девять садоводческих товариществ, что в сумме затронуло 2156 домов и 8404 человека. Кроме того, аварийное отключение света произошло в Правобережном округе Иркутска, где его лишены 2723 частных дома. Энергетики также фиксируют локальные отключения в городе Шелехове и Шелеховском районе. Где еще уже успел выпасть снег — в материале URA.RU. Хабаровский край В Охотском районе Хабаровского края 6 октября осень резко сменилась зимой. Ночью село Арка замело первым снегом, сменившим яркие краски тайги на белое покрывало. Снег заставил детей выбежать на улицу и лепить снеговиков.  Новосибирская область В Новосибирске 5 октября был мокрый снег и температура около нуля. Как сообщали жители, снегопад начался днем ранее, 4 октября, в Северном районе области. Камчатский край Камчатку тоже завалило снегом накануне. Об этом писали местные жители в соцсетях, публикуя зимние кадры. Кемеровская область В Кемеровской области первый снегопад 4 октября привел к ухудшению дорожной обстановки. Образовавшийся гололед и снизившаяся видимость стали причиной роста числа ДТП. Зафиксированы инциденты недалеко от села Силино, где автобус попал в занос и развернуло, а также в Шерегеше, где столкнулись легковой автомобиль и автобус. Республика Тыва В Тыве снегопад 4 октября обрушился на небольшой город Туран. Об этом сообщают местные паблики. Город находится к северу от Кызыла. Красноярский край В Красноярском крае также в ночь на 4 октября выплат первый снег. Осадки были слабыми, но все равно удивили местных жителей. Амурская область В городах Амурской области выпал первый осенний снег 4 октября. В населенных пунктах Тында и Сковородино образовались значительные снежные заносы, что стало неожиданностью для местных жителей. В связи с усилением ветра и интенсивными осадками в регионе был объявлен желтый уровень метеорологической опасности. Западная Сибирь В конце сентября на севере Западной Сибири наблюдались сильные ветра. Причиной этому стали значительные различия атмосферного давления. В результате на мысе Желания, расположенном на севере Ямала, скорость порывов ветра достигала 30 метров в секунду, а на мысе Стерлигова в северной части Таймыра — до 23 метров в секунду В Норильске, где проходил теплый фронт циклона, в воскресенье и в ночь на 29 сентября наблюдался снегопад, в результате чего утром образовался снежный покров толщиной до трех сантиметров. По прогнозам, в течение ближайших суток центр циклона переместится на восток Таймыра, осадки в виде снега сохранятся на севере Западной Сибири, а температура воздуха приблизится к климатической норме. Оренбургская область Жители Гайского муниципального округа публиковали в конце сентября видеозаписи, запечатлевшие первый снег. Официальный telegram-канал администрации округа также разместил записи, на которых видны сентябрьские снегопады. Свердловская и Челябинская области В Свердловской и Челябинской областях первый снег выпал еще 28 сентября. Жители регионов публиковали красивые кадры в своих соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...