В России предложили отменить плату на парковках для мотоциклистов

Депутат Милонов: парковки для мотоциклов должны быть бесплатными в России
Владельцам мотоциклов необходимо предоставить право на бесплатную парковку. С такой инициативной выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, предложение относится и к другому двухколесному транспорту. 

«Данная мера будет способствовать поддержанию духа социальной справедливости и стимулировать жителей мегаполисов осваивать передвижение на мотоциклах и скутерах», — говорится в тексте обращения, его содержание передает RT

Как пояснил парламентарий, его позиция основана на многочисленных обращениях от мотоциклистов. По их мнению, взимание платы за парковку мотоцикла несправедливо, поскольку такой транспорт не только занимает значительно меньше места, но и снижает нагрузку на дорожную инфраструктуру. Кроме того, мотоциклы не способствуют образованию пробок и облегчают работу дорожных и коммунальных служб.

В обращении Милонов предложил рассмотреть вопрос об исключении мотоциклов и иного двухколесного транспорта из числа объектов, подлежащих оплате за парковку на всей территории РФ. Депутат направил его на имя главы Минтранспорта России Андрея Никитина.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о праве водителей мотоциклов, мопедов и автомобилей со знаком «Инвалид» передвигаться по выделенным полосам движения. Предложение было инициировано председателем Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

