Полсотни задержанных и отмененных рейсов: что происходит в аэропорту Сочи после ночной атаки ВСУ.

Минобороны: над Россией сбит 251 украинский дрон
В Сочи наблюдаются задержки авиарейсов
В ночь на 6 октября силами ПВО было уничтожено 251 украинский беспилотник над различными регионами РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В частности, ВСУ атаковали юг страны. В небе над Краснодарским краем было ликвидировано 11 украинских дронов, над Черным морем сбито 62 беспилотника, над Азовским — пять БПЛА. Из-за атаки в Сочи временно прекращал работу аэропорт. Сейчас там наблюдаются задержки и отмены авиарейсов. Что происходит в аэропорту Сочи после ночной атаки — в материале URA.RU.

Ограничения в аэропорту

Ночью в целях обеспечения безопасности полетов на функционирование аэропорта Сочи были введены временные ограничения. Причиной стала атака украинских беспилотников на регион. Администрация аэропорта призвала проявлять уважение к окружающим.

Возобновление работы

Утром аэропорт Сочи возобновил работу. В период действия ограничений экипажи пяти рейсов приняли решение направиться на запасные аэродромы в целях соблюдения требований безопасности. После получения разрешения и при готовности экипажей, воздушные суда начнут возвращаться в аэропорт Сочи.

Задержки рейсов

Аэропорт Сочи сейчас функционирует по фактическому расписанию. Администрация предприятия осознает, что задержки рейсов создают неудобства для пассажиров, и в сложившейся ситуации сотрудники аэропорта прилагают все усилия для обеспечения максимального комфорта во время ожидания.

Для пассажиров, находящихся в терминале, организованы места для отдыха, предоставляются матрасы, пледы и коврики, а также предусмотрены дополнительные посадочные зоны. В здании аэропорта установлены фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Пассажиры с детьми до семи лет могут воспользоваться комнатой матери и ребенка. Кроме того, в терминале работают менеджеры по гостевому сервису, готовые оказать необходимую помощь по возникающим вопросам.

В сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами предпринимаются все возможные меры для скорейшей отправки задержанных рейсов. Согласно онлайн-табло, сейчас задержано и отменено около 50 рейсов. В период ожидания представители авиакомпаний работают с пассажирами, предоставляя им все необходимое в соответствии с действующими требованиями законодательства.

Для получения актуальной информации о статусе рейсов пассажирам и встречающим рекомендуется обращаться в колл-центры и пользоваться официальными сайтами авиаперевозчиков, а также следить за обновлениями на информационных табло аэропорта. Кроме того, можно подписаться на уведомления о статусе рейса через telegram-бот.

Атака ВСУ

На территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода произошла атака беспилотника ВСУ. В результате падения обломков БПЛА возник пожар в здании охраны, который был быстро ликвидирован. Два человека получили ранения и были доставлены в больницу.

Кроме того, части беспилотника упали на участок частного дома в селе Дедеркой, где также произошло возгорание. Пожар был оперативно потушен, однако в результате инцидента были повреждены окна жилого дома. Пострадавших среди местных жителей нет.

